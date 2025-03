- To jest ambitne wyzwanie z wymagającym harmonogramem, a przede wszystkim odnośnie do drogi startowej, ponieważ będziemy pracować przy czynnym lotnisku. Dlatego prace w tym zakresie będą trwały tylko w godzinach nocnych od 00.30 do 4.30, czyli tylko 3,5 godziny - zauważa Janusz Bucior z firmy Strabag.