Martwy 36-latek na tylnym siedzeniu samochodu! Makabryczne odkrycie koło poczty w Rzeszowie

Rzeszów. W samochodzie znaleziono ciało 36-latka

Do makabrycznego odkrycia doszło w poniedziałek, 23 stycznia około godz. 13.40. Jak podają "Nowiny", ciało 36-letniego mężczyzny na tylnym siedzeniu zaparkowanego przy ul. Asnyka w Rzeszowie samochodu zauważyli pracownicy pobliskiej budowy. Na miejsce przyjechali policjanci. Ciało mieszkającego w Bydgoszczy mężczyzny przeniesiono do pojazdu służącego do usług pogrzebowych. Zostało ono zabezpieczone do sekcji, która wyjaśni przyczynę śmierci denata. Na ten moment wykluczono udział osób trzecich, ale to pogłębione badania pozwolą ustalić, dlaczego 36-latek nie żyje.

