Najpierw próbował zgwałcić Krystynę, a później zabił? Taki los czeka Sławomira Dz.

Lisek Lucek w tarapatach. Co mu się stało? [WIDEO, GALERIA]

Zwłoki Krystyny S. zostały znalezione w poniedziałek, 15 maja w jej domu w Hyżnem (powiat rzeszowski). Seniorka nie miała dzieci, mieszkała sama, zajmowała się nią rodzina. Czasem pomagali też sąsiedzi. Ciało starszej kobiety znalazł w jej domu siostrzeniec, który rano odwiedził panią Krystynę, by zrobić jej zakupy. Według relacji sąsiadów, kobieta była cała zakrwawiona, a w domu wszystko było poprzewracane tak, jakby ktoś czegoś szukał. Śledczy ustalili, że bałagan w mieszkaniu wynikał z faktu, że Sławomir Dz. próbował zgwałcić starszą kobietę! Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące śmierci i usiłowania gwałtu Krystyny Sz.

Z ustaleń prokuratury wynika, że do dramatu doszło w niedzielę (14 maja 2023) późnym wieczorem. Kobieta miała dobrowolnie wpuścić Sławomira D. do domu, ponieważ go znała. Mężczyzna miał jej pomóc w wykonaniu jakichś czynności domowych. Wtedy zaczął się horror.

- Przebywając w domu pokrzywdzonej zmienił jednak swe zamiary i postanowił odbyć z nią stosunek płciowy. Pokrzywdzona nie godziła się na to i dlatego też sprawca zastosował wobec niej przemoc fizyczną, zadając jej uderzenie w twarz bliżej nieustalonym przedmiotem tępokrawędzistym. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzona upadła, uderzając głową o stół. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzona straciła przytomność, a fakt ten sprawca wykorzystał, aby podjąć próbę obcowania płciowego z nią. Zamierzonego skutku jednak nie osiągnął z przyczyn fizjologicznych, leżących po jego stronie. Następnie sprawca opuścił dom ofiary, zabierając z lodówki artykuły spożywcze - informuje Krzysztof Ciechanowski rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

- Na miejscu zdarzenia wykonano szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratorów, podczas których zabezpieczono m. in. bokserki należące do sprawcy - dodał prokurator Ciechanowski.

Hyżne. Sławomir Dz. ukrył się niedaleko miejsca zbrodni

Wyjście mężczyzny z domu ofiary zarejestrowały kamery zainstalowane na sąsiednim budynku, a dodatkowo został on zauważony przez jednego z sąsiadów. W dodatku zgubił część produktów, na które natychmiast natrafili śledczy. Mężczyzna zaszył się w domu sąsiada, gdzie nikt nie mieszkał. Przebywały tylko zwierzęta, które ktoś codziennie odwiedzał. Tam Sławomir Dz. zostawił zakupy spożywcze i tam został zatrzymany przez policję. Kilkadziesiąt metrów od miejsca morderstwa.

W poniedziałek 15 maja Sławomirowi D. przedstawiono zarzut usiłowania zgwałcenia i nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Sławomir D. był dotychczas karany m. in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Popołudniu w poniedziałek po sekcji zwłok kobiety wykonanej w Krakowie w Zakładzie Medycyny Sądowej śledczy nie mieli już wątpliwości. Sławomir Dz. musiał udusić seniorkę!

Postawiono mu zarzut zabójstwa i usiłowania gwałtu. Do tych zarzutów Sławomir Dz. nie przyznał się. 17 maja 2023 roku o 14.00 stanął przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, który zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego o zabójstwo.