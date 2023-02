Ten wypadek na zawsze zmienił życie 22-letniego Kamila. Pijany chirurg idzie do więzienia

Horoskop 8.02.2023. Ten znak zodiaku może spać spokojnie, ale najpierw stanie się to

Siarczysty mróz na Podkarpaciu! Nawet -20°C. Eksperci wydali alerty [8.02/9.02.2023]

Jak wynika z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) czeka nas na Podkarpaciu mroźna noc! Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej skali, które obowiązuje od środy 8 lutego 2023, od godz. 21.00 do godz. 8.00 w czwartek 9 lutego 2023.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C, lokalnie możliwy spadek do -20°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - brzmi ostrzeżenie IMGW.

O godz. 18:30 dodano jeszcze komunikat:

- Lokalnie temperatura powietrza już spadła do około -10°C i w ciągu około 2 godzin spadnie do -15°C. Później przejściowo może rosnąć tam gdzie będą tworzyć się mgły. Najniższa temperatura wystąpi w godzinach wczesnoporannych i lokalnie wyniesie około -20°C - czytamy na stronie IMGW.

Ostrzeżeniem pierwszego stopnia objęte jest całe województwo.

Zima wróciła na Podkarpacie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.