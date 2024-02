i Autor: KSP zdjęcie ilustracyjne

GRUPOWY NAPAD

Skatowali go na oczach ukochanej. Sprawcy bezlitośnie okładali go pięściami i kopali

Do Komendy Powiatowej Policji w Nisku tuż po wyjściu ze szpitala zgłosił się 44-letni mężczyzna. Wychodząc ze swoją partnerką z imprezy został zaatakowany przez grupę osób. Na oczach ukochanej był bity, a gdy upadł na ziemię, napastnicy zaczęli go kopać. Sprawcy pobicia w powiecie niżańskim to nastolatkowie. Poznaj szczegóły.