Miał ok. 2 promili alkoholu we krwi

Karetka zabrała go do szpitala. Pojechał tam z kompletnie pijanym lekarzem!

Kompletnie pijany lekarz pełnił dyżur w załodze karetki pogotowia, która w niedzielę, 4 lutego, pojechała do pacjenta z Krosna. Rodzina chorego zorientowała się, że 47-latek może znajdować się pod wpływem alkoholu, dlatego wezwała policję. Z uwagi na to, że karetka odjechała, mundurowi udali się do szpitala, gdzie ujawnili, że lekarz ma we krwi ok. 2 promili.