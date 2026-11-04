Tragedia w szpitalu. 19-latka straciła zdrowe dziecko podczas porodu

Tragedia podczas porodu w Lubaczowie. Prokuratura bada okoliczności śmierci noworodka

Śledztwo w sprawie tragicznego zgonu noworodka, do którego doszło podczas porodu w Szpitalu Powiatowym w Lubaczowie, miejscowa Prokuratura Rejonowa zainicjowała 28 października 2026 roku. Prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia 19-letniej matki i jej dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest dokładne zweryfikowanie, czy do dramatu mogły doprowadzić ewentualne zaniedbania lub konkretne działania personelu tej placówki medycznej.

Na poczet dalszych analiz organy ścigania zabezpieczyły już ciało dziecka, materiał biologiczny oraz pełną dokumentację medyczną 19-latki. Śledczy odebrali zeznania od osoby składającej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a obecnie przesłuchiwani są kolejni świadkowie zdarzenia.

Sekcja zwłok noworodka z Lubaczowa

Badanie sekcyjne zmarłego malucha odbyło się 30 października i zostało przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, poinformowała o wynikach tych czynności. Eksperci ustalili, że ciąża była prawidłowo donoszona, a samo dziecko zdrowe. Mimo to lekarzom nie udało się jednoznacznie wskazać przyczyny zgonu, co wymusza przeprowadzenie dodatkowych, szczegółowych analiz zabezpieczonego wcześniej materiału biologicznego.

W toku postępowania weryfikowane będzie także to, czy wdrożone przez lekarzy procedury diagnostyczne oraz lecznicze odpowiadały ówczesnemu stanowi zdrowia pacjentki i jej dziecka, a także czy były one zgodne ze współczesną wiedzą medyczną.

Na tym etapie prac śledczy nie są jeszcze w stanie stwierdzić, czy w szpitalu faktycznie popełniono błąd lekarski.