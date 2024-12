Co tam się wydarzyło?

Na Podkarpaciu śnieg spadł na święta. Czy zostanie z nami dłużej?

Od lat białe Boże Narodzenie jest czymś nieosiągalnym dla nas. W górach śnieg jest, ale w podkarpackich miastach w tym okresie go brakuje, chociaż wielu o nim marzy na święta. W tym roku 23 grudnia cienka warstwa białego puchu przysypała cześć województwa. Czy śnieg zostanie z nami na dłużej?

Meteorolodzy przewidują opady na dzisiaj, jutro i pojutrze. Czyli śnieg padałby do Bożego Narodzenia. Temperatura jest zależna od miejsca. Prognozy podają, że poniedziałek i wigilia będą lekko „na plusie”. W środę zaś temperatura ma być ujemna, co może spowodować, że śnieg zostanie z nami dłużej.

Chociaż od czwartku meteorolodzy nie przewidują opadów białych gwiazdek, to ujemna temperatura ma z nami zostać do końca 2024 roku, więc jest duża szansa, że i śnieg. Obecnie powinniśmy się cieszyć cieniutką warstwą białego puchu, bo czy faktycznie z nami zostanie to nigdy nie jest pewne, a święta zawsze wyglądają lepiej kiedy za oknem choinki i drzewa przykrywa śnieżna pierzyna.

Długoterminowe prognozy po Nowym Roku też nie zapowiadają mrozów i opadów śniegu. Cieszmy się z odrobiny puchu na święta.