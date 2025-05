i Autor: Shutterstock, ThePolandNews/X.com 1,5-roczne dziecko weszło w nieznanych okolicznościach na zewnętrzny parapet bloku przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli

Co powiedziała matka?

1,5-roczne dziecko na zewnętrznym parapecie bloku! Sąsiedzi zszokowani. Interweniowała policja [ZDJĘCIE]

1,5-roczne dziecko weszło w nieznanych okolicznościach na zewnętrzny parapet bloku przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Do zdarzenia doszło w środę, 14 maja, ok. godz. 10.45. Sąsiedzi rodziny, która tam mieszka, od razu wezwali na miejsce służby ratownicze, ale w międzyczasie maluszka zauważyła matka i zdjęła go z parapetu. Sprawą i tak zajęła się policja.