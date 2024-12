Strzelanina w pobliżu Przemyśla. Dwóch Polaków zatrzymanych na Słowacji

Dzik Ewa została bez mamy. Co jej dolega? Znalazła pomoc w Fundacji Ada

Co tam się wydarzyło?

Strzały w Przemyślu. 75-latek zaatakował z zazdrości. Obezwładniła go prokuratorka

Dwóch Polaków w wieku 34 i 39 lat został zatrzymanych na Słowacji przez tamtejszą policję. Mężczyźni byli ścigani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Zatrzymania mają związek ze strzelaniną w miejscowości Kniażyce pod Przemyślem. Do zdarzenia doszło wieczorem w piątek, 20 grudnia. Przed prywatną posesję podjechał wtedy samochód, z którego wyszli podejrzani i oddali strzały w stronę trzech mężczyzn stojących na podwórku tej posesji. Jeden z poszkodowanych to 58-latek mający podwójne obywatelsko armeńskie i polskie, został ranny w nogę. Dwaj pozostali uciekli. Ranny trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu im zarzutów usiłowania zabójstwa mężczyzny. Zarzuty zostaną im przedstawione, gdy zatrzymani zostaną nam przekazani przez stronę słowacką. Teraz oczekujemy decyzji słowackiego sądu w sprawie ekstradycji. Sąd na jej wydanie ma 60 dni – powiedziała PAP prok. Pętkowska.

Prokuratura na obecnym etapie postępowania nie będzie udzielać więcej informacji w tej sprawie.

Strzelanina w centrum Krakowa. Wielka obława policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dźgał ludzi nożem w galerii handlowej. Teraz wyszedł na wolność