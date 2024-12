Włamał się do zabytkowej kaplicy. Chciał ukraść skarbonki!

Dramatyczne chwile rozegrały się w sobotę, 21 grudnia, ok. godz. 11 w Przemyślu. Właśnie wtedy 75-letni strzelił z przerobionej broni gazowej do siedzącej w samochodzie około 60-letniej kobiety. Ofiara z raną postrzałową głowy oraz prawego ramienia trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zabójstwa nie doszło, bowiem napastnik na czas został obezwładniony przez świadków. Jednym z nich była prokurator z Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, która mieszka w pobliżu miejsca, w którym doszło do dramatu.

Jak relacjonuje prok. Marta Pętkowska. rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prokurator najpierw usłyszała kilka strzałów i zaraz potem dzwonek domofonu. Gdy wybiegła na ulicę, nikogo nie dostrzegła. Po chwili usłyszała krzyki kobiety z sąsiedniej uliczki. Gdy tam pobiegła, zobaczyła kobietę z krwawiącą głową, którą podejrzany szarpał, ubliżał jej i mierzył do niej z broni.

- Do pani prokurator dołączył jej 17-letni syn oraz inna kobieta, która nadjechała samochodem. Obezwładnili napastnika i wyrwali mu broń – mówi prok. Pętkowska.

75-letni mężczyzna został w niedzielę (22 grudnia) przesłuchany i postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Przyznał, że powodem jego ataku była zazdrość.

W poniedziałek (23 grudnia) rano prokurator skieruje do sądu wniosek o trzy miesiące aresztu dla podejrzanego.