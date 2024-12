i Autor: Kindel Media / CC0 / pexels.com, Grzegorz Kluczyński Kobieta siedziała w aucie, 75-latek strzelił jej prosto w głowę! Dramatyczne sceny w Przemyślu

Co tam się wydarzyło?

75-letni mężczyzna strzelił z broni do swojej znajomej, która siedziała w samochodzie. Do dramatycznych scen doszło na jednej z ulic Przemyśla. Kobieta z raną postrzałową głowy trafiła do szpitala. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.