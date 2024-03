Zatrzymany nauczyciel nagrywał dzieci w szatni? Szkoła podjęła radykalne kroki

Najlepszy pomysł by świętować Dzień Kobiet, to słodki prezent!

Podkarpackie. Nauczyciel WF-u z Sanoka zatrzymany po odkryciu ukrytych kamer w szatni. Jest komentarz szkoły

Ryszard D. (57 l.) z Sanoka (woj. podkarpackie) to nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 i trener, oraz członek zarządu w sanockim Klubie Sportowym Komunalni Sanok – Lekkoatletyka. Mężczyzna został zatrzymany na terenie szkoły, gdzie uczył najmłodszych, pod bardzo poważnymi zarzutami dotyczącymi naruszania prywatności małoletnich.

Jak podają lokalne media, podejrzany Ryszard D. został aresztowany w wyniku analizy treści znajdujących się na licznych nośnikach danych, które umożliwiły prokuraturze wydanie nakazu zatrzymania. Sprawa ma mieć swój początek 28 września 2023 roku, kiedy to w trakcie treningu lekkoatletycznego w Sanoku przy ulicy Żwirki i Wigury 10, w szatni sportowej znaleziono ukrytą kamerę, która rejestrowała przebierające się dzieci bez ich wiedzy i zgody! Fakt ten, został zgłoszony organom ścigania i dzięki wytężonej pracy śledczych trafiono do 57-latka. W toku dochodzenia zabezpieczono liczny zestaw urządzeń elektronicznych, w tym laptopy, kamery, pendrive'y, dyski zewnętrzne, karty pamięci oraz telefony komórkowe.

6 marca Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku, gdzie wychowania fizycznego uczył Ryszard D. wydała oświadczenie ws. zatrzymania nauczyciela

OŚWIADCZENIE

"Szanowni Państwo

W dniu 05 marca w godzinach popołudniowych doszło do zatrzymania nauczyciela wychowania fizycznego i trenera lekkoatletyki. Z uzyskanych przeze mnie informacji sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Sanoku, która wszczęła postępowanie, ale do chwili obecnej nie udzieliła informacji pod jakim kątem jest ono prowadzone. Tak jak i wszyscy jestem wstrząśnięty zaistniałą sytuacją. Z mojej strony podjęte zostały działania zmierzające do zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy. Naszym priorytetem jest dobro dzieci oraz natychmiastowe udzielenie wsparcia psychologicznego potrzebującym i podjęcie działań prewencyjnych. Rodzice i uczniowie, którzy potrzebują pomocy mogą skorzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 13 46 32 998.Sprawa jest w trakcie postępowania, pozwólmy więc na działanie odpowiednim służbom i organom.- Oświadczenie sygnowane zostało podpisem: Dyrektor Szkoły" czytamy.