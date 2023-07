Szok! Niedźwiedź spaceruje po ulicach w Sanoku! Policja ostrzega. WIDEO

Dzieci pojechały na kolonię, trafiły do szpitali! Wiadomo, co było przyczyną zatrucia

Bieszczady to coraz bardziej popularne miejsce na wakacyjny wyjazd. Stare powiedzenie mówi o tym, by rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale są i tacy, którym to właśnie Bieszczady zbrzydły i którzy postanowili rzucić je, by zacząć nowe życie w miejskiej dżungli. Do tego grona dołączył niedawno pewien dorodny niedźwiedź. Zamiast ukrywać się w ostępach, zabłąkany misiek postanowił najwyraźniej rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczadów do centrum Sanoka. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy, których przypadkowi autorzy uwiecznili niedźwiedzia na ruchliwej ulicy! Wideo zobaczysz na dole artykułu. Widać na nim wyraźnie niedźwiedzia próbującego przejść przez ulicę i uciekającego człowieka. Policja potwierdza groźne spotkania z dzikim zwierzęciem i apeluje do mieszkańców, by zgłaszali przypadki zetknięcia się z drapieżnikiem w Sanoku.

Gdzie jest niedźwiedź z Sanoka? "To dzikie, drapieżne zwierzę i spotkanie z nim może być niebezpieczne dla człowieka"

"W tej chwili nie mamy sygnałów, żeby zwierzę było gdzieś widziane. Przypuszczamy, że niedźwiedź wrócił do siebie, do lasu. Apelujemy jednak, że gdyby pojawił się znów, prosimy o sygnały i o zachowanie ostrożności. Nie róbmy mu zdjęć, nie podchodźmy. Pamiętajmy, że to dzikie, drapieżne zwierzę i spotkanie z nim może być niebezpieczne dla człowieka" - mówi w rozmowie z PAP oficer prasowa sanockiej policji asp. szt. Anna Oleniacz. Niedźwiedź był widziany w Sanoku w rejonie ul. Kiczury oraz w okolicy dawnej strzelnicy, a także w okolicach Olchowiec i Bykowiec.

