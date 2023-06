Tajemnicza zbrodnia sprzed lat. Śledczy rozwikłają sprawę? Są nowe wątki!

Do zabójstwa 77-letniego właściciela jednego z krośnieńskich kantorów doszło w 2009 roku, a teraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego krośnieńskiej komendy, pod nadzorem Prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, wracają do wydarzeń, do których doszło w grudniu 2000 roku. Wtedy mężczyzna został zaatakowany na chodniku przez dwie osoby. Został okradziony z saszetki z pieniędzmi.

Jak zaznaczają policjanci, dzięki opublikowaniu komunikatu o powrocie śledczych do sprawy napadu sprzed blisko 23 lat, pojawiły się nowe i dotychczas nieznane wątki. Na podstawie uzyskanych informacji ustalono m.in., że przestępcy poruszali się prawdopodobnie samochodem osobowym marki Ford. Ten sam pojazd widziany był również w rejonie przejścia granicznego ze Słowacją. Ponadto ustalono, że przestępcy mogli współpracować z osobami pracującymi na miejskim targowisku przy ul. Legionów w Krośnie.

- Dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do przekazania tych niezwykle istotnych informacji, zwracamy się z prośbą do mieszkańców przygranicznych miejscowości, pracowników miejskiego targowiska w Krośnie oraz podmiotów prowadzących działalność związaną z wymianą walut w rejonie przejścia granicznego ze Słowacją, o przekazywanie kolejnych informacji pomocnych w ustaleniu sprawców tego rozboju. Ponadto, poszukujemy świadków wśród ówczesnej młodzieży, która w 2000 r. korzystała z obiektów skateparku na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie. Śledczy nie wykluczają, że sprawa rozboju może mieć związek z późniejszym zabójstwem przedsiębiorcy w 2009 r. - apelują policjanci.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji mogący pomóc służbom w rozwiązaniu tej sprawy, należy skontaktować się z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krośnie tel. 47 828-35-05 lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie - email: sekretariat.wzkra@prokuratura.gov.pl.

