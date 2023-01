Horoskop na weekend 14-15 stycznia 2023. Co cię czeka w sobotę i niedzielę? Nie daj się na to namówić! Ten znak zodiaku musi uważać

Tani węgiel w Rzeszowie 2023. Cena

Tani węgiel dla mieszkańców Rzeszowa jest dostarczany przez Tauron Wydobycie S.A. i pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski i Janina. Mieszkańcy Rzeszowa oraz Trzebowniska mogą go kupić w cenie 1980 zł brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztów transportu indywidualnego). Rzeszowski ratusz przypomina, ze zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży taniego węgla, które umożliwiły przeniesienie zapotrzebowania niewykorzystanego w pierwszym okresie (do 31 grudnia 2022r.), na następny (od 1 stycznia 2023 r.). Jeśli do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość powiększa limit na drugi okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Tani węgiel. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Jeśli chcesz kupić węgiel, najpierw trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Kto może ubiegać się o kupno taniego węgla? Może to zrobić osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym położonym na terenie miasta Rzeszowa, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

osobiście w punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Langiewicza 15, Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu przy ul. Ofiar Getta 7 i Okrzei 1 w godzinach pracy urzędu,

przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz wniosku o zakup węgla dostępny jest online.

Co ważne, wniosku nie można złożyć telefonicznie.

- Urzędnicy rozpatrują dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku weryfikacji pozytywnej lub negatywnej wniosku drogą wskazaną we wniosku - informuje Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Urząd Miasta Rzeszowa przypomina, że uprawnieni mieszkańcy Rzeszowa, którzy w 2022 roku złożyli wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych, muszą ponownie złożyć wniosek do 31 stycznia br. na zakup węgla na kolejny okres, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Natomiast uprawnieni mieszkańcy gminy Trzebownisko, którzy będą chcieli kupić węgiel po 1 stycznia 2023 r. muszą wystąpić z nowym wnioskiem do Gminy Trzebownisko o wydanie zaświadczenia na kolejny okres, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Zakup taniego węgla. Wniosek złożony i co dalej?

Sprzedaż węgla prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Aby zapewnić sprawną obsługę pracownicy MPGK będą kontaktować się telefonicznie z tymi mieszkańcami Rzeszowa i Trzebowniska, którzy złożyli i złożą wnioski oraz zostali pozytywnie zweryfikowani, w celu umówienia terminu odbioru węgla przy al. Sikorskiego 428. Kontakt będzie realizowany w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8-16 oraz w czwartki i piątki w godz. 9-17.

Węgiel można odbierać na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy al. Sikorskiego 428. Od poniedziałku do środy w godz. 8-16, w czwartki i piątki od godz. 9 do 17. Surowiec można odebrać własnym środkiem transportu, lub zamówić dodatkowo płatny transport na miejscu.

Węgiel można odebrać samodzielnie własnym środkiem transportu, osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku.

