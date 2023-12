i Autor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE Tarnobrzeg. Ukradł towar za 60 zł, grozi mu 8 lat więzienia

DLACZEGO AŻ TYLE?

Zuzanna Sekuła 9:37

Mieszkańcowi Tarnobrzega w województwie podkarpackim grozi nawet 8 lat więzienia za kradzież butelki wódki. 31-letni mężczyzna wszedł do marketu i bezwstydnie, w obecności innych klientów, zwinął towar z półki i ruszył ku wyjściu, Zauważył to ochroniarz, który spróbował powstrzymać go przed ucieczką. To, co wydarzyło się później, zaważy na przyszłości 31-latka. Sprawdź, co wydarzyło się w Tarnobrzegu.