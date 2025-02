Tłusty czwartek 2025. Pączkowe szaleństwo w Rzeszowie. "Trzeba odstać swoje, ale warto"

Tłusty czwartek co roku wypada w inny dzień w kalendarzu - jest ostatnim czwartkiem przed Środą Popielcową zaczynającą Wielki Post, czyli swoistym pożegnaniem karnawału. W polskiej tradycji jest to tak ważny dzień, że nawet osoby na diecie sięgają wtedy po pączkowe i faworkowe wypieki. Zgodnie z tradycją, każdy powinien zjeść chociaż jednego pączka, aby przez cały rok nie opuszczało go szczęście, gdyż kto nie zje chociaż jednego pączka w tłusty czwartek, nie będzie się cieszył powodzeniem już do końca roku i to w żadnej kwestii - finansowej, miłosnej, zawodowej... a że czasy mamy trudne, przed nami też niepewny rok może nie warto ryzykować i zjeść te 400 pysznych kalorii.

i Autor: CUKIERNIA JULIAN ORŁOWSKI, KAZIMIERZ RAK

W cukierni Julian Orłowski i Kazimierz Rak na ul. Miodowej w Rzeszowie od kilku dni trwają słodkie wypieki. Tamtejsi cukiernicy jak co roku zapraszają na swoje słodkie wyroby - W tłusty czwartek zapraszamy już 48 raz na tradycyjne pączki, faworki i eklery. Takie same od początku działalności! Pączki z nadzieniem różanym, z nadzieniem czekoladowym, z adwokatem, polane białą czekoladą, pączki z budyniem i musem malinowym, podkarpackie z konfiturą z czarnej porzeczki w polewie kajmakowej. I jeszcze w papilotach i bez. Trzeba przyjść, czasami odstać swoje, ale warto!!! Zapraszamy również na inne słodkości do Naszej Cukierni! - wymieniają kusząco Cukiernicy z Miodowej ulicy.

Pączki Raków mają różny kształt, smak, wielkość, nadzienie, ozdoby i polewy. Coś co je łączy to niepowtarzalny smak. Te kalorie trzeba skosztować, by 2025 rok był słodki i wolny od trosk. Od kilku dni w cukierni na Miodowej trwa produkcja tych przysmaków i codziennie ustawiają się dłuższe kolejki, by kupić pączka, lub faworki. Zapewne w czwartek 27 lutego chętnych po te przysmaki będzie najwięcej. Cukiernia też zapowiada, że pozostaną otwarci jak zwykle do 18 lub do ostatniego pączka, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rzeszowianie ruszyli po pączki. Kolejki w rzeszowskich pączkarniach