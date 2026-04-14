To najbardziej klimatyczne miejsce w Polsce. AI wskazało! Idealne na majówkę

Już niebawem majówka! Część z was pewnie zastanawia się, gdzie warto wyjechać na długi weekend. Postanowiliśmy zapytać sztucznej inteligencji, jakie jest według niej najbardziej klimatyczne miejsce do odwiedzenia. AI wskazało jednoznacznie na Bieszczady! Dlaczego? Jak pisze AI, to "Najbardziej klimatyczny region w Polsce - połoniny, cisza, dzikość". Miejsca, które trzeba koniecznie odwiedzić według sztucznej inteligencji, to:

Połonina Wetlińska - łatwy szlak z pięknymi widokami

Tarnica - najwyższy szczyt

Chatka Puchatka - kultowe miejsce

Jezioro Solińskie - idealne na chill, sporty wodne i zachody słońca.

Bieszczady na majówkę

Bieszczady to od wielu lat jedna z topowych destynacji na majówkę. Nic dziwnego - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dzikość i piękno przyrody na wyciągnięcie ręki! Jest tu coś dla fanów wędrówek, którzy mogą zdobywać szczyty - Tarnica, Bukowe Berdo, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska i wiele innych. Jest coś dla fanów plażowania - Jezioro Solińskie z zaporą oraz kolejką gondolową, a dzieci z pewnością zachwyci Zagroda Żubrów w Mucznem. Będąc w Bieszczadach, warto wyjść późnym wieczorem na zewnątrz, by podziwiać gwiazdy. Tutaj znajduje się bowiem Park Gwiezdnego Nieba.