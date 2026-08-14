Tragedia na placu zabaw. Nie żyje 7-letni chłopiec

Upadek z wysokości kilku metrów

Według ustaleń policji i doniesień lokalnych mediów, chłopiec bawił się na jednej z atrakcji na terenie posesji przy ulicy Filtrowej w Zagórzu. W nieustalonych jeszcze okolicznościach spadł z wysokości kilku metrów. Jak podaje Rzeszów News, dziecko doznało rozległych obrażeń, które doprowadziły do nagłego zatrzymania krążenia.

Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Zgłoszenie, które trafiło do służb, dotyczyło zatrzymania krążenia u dziecka — informuje Goniec.pl.

Dramatyczna walka o życie dziecka

Na miejsce błyskawicznie skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażaków. Ratownicy rozpoczęli reanimację, a strażacy zabezpieczyli teren pod lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długotrwałych działań i ogromnego wysiłku służb, lekarz stwierdził zgon chłopca.

Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii

Na miejscu wypadku pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają teren i zbierają materiał dowodowy. Jak przekazała w rozmowie z o2.pl asp. szt. Anna Olenicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku, do działań został włączony prokurator, który nadzoruje wszystkie czynności procesowe. Funkcjonariuszka potwierdziła, że śledztwo ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczyny upadku.

Na tym etapie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących tego, co wydarzyło się tuż przed tragedią. Podkreślają jednak, że wyjaśnienie wszystkich okoliczności jest priorytetem.

Mieszkańcy w szoku. Apel o ostrożność

Śmierć dziecka wstrząsnęła lokalną społecznością. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabawy dzieci — nie tylko na publicznych placach zabaw, ale również na prywatnych posesjach, gdzie urządzenia często nie podlegają regularnym kontrolom bezpieczeństwa.

Śledztwo trwa. Wciąż wiele niewiadomych

Policja i prokuratura analizują wszystkie możliwe scenariusze: stan urządzenia, sposób zabawy, nadzór dorosłych, a także ewentualne czynniki techniczne lub konstrukcyjne. Jak podkreślają śledczy cytowani przez Rzeszów News, ustalenie dokładnego przebiegu wypadku jest kluczowe dla wyjaśnienia, jak doszło do tej dramatycznej śmierci.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie