Tragiczne wieści z Francji. Nie żyje ojciec 3 dzieci. "Wierzyliśmy do końca..."

Aktualizacja 24.07.2023

Dotarły do nas tragiczne informacje. - Z ogromnym smutkiem i żalem w sercach informujemy, że 22 lipca zmarł Łukasz – wspaniały mąż, przyjaciel i ojciec trójki dzieci. Wierzyliśmy do końca, a wy wierzyliście z nami. Dziękujemy za każdą okazaną nam pomoc i wsparcie - poinformowała rodzina Łukasza na stronie zbiórki.

Najbliższym Łukasza składamy wyrazy współczucia.

Wcześniej pisaliśmy:

Pani Agata opisała na portalu siepomaga.pl całą tragiczną historię, jaka przytrafiła się jej mężowi. - Tak niewiele potrzeba, by okrutny los odmienił czyjeś życie, zamieniając je w najgorszy koszmar. Jeszcze niedawno siedzieliśmy razem, snuliśmy plany o wspólnych wakacjach, kolejnych miesiącach. Teraz siedzę w szpitalu, trzymając mojego męża za rękę, podpiętego do aparatur podtrzymujących życie i błagam go, by był silny, by wytrzymał i wrócił do nas! Nazywam się Agata, jestem matką trójki dzieci - przekazała kobieta.

- 5 lipca 2023 roku mojego męża spotkał nieszczęśliwy i tragiczny wypadek, który zmienił całe życie. Podczas pracy na rusztowaniu u znajomych we Francji, doszło do upadku, który spowodował poważne obrażenia i obecnie Łukasz znajduje się w stanie ciężkim. Mój mąż jest w śpiączce i przebywa w szpitalu we Francji. Jest w stanie wymagającym niezwykłej opieki medycznej rehabilitacji i długotrwałego leczenia. Sytuacja ta nie tylko wywołała olbrzymi cios dla niego i dla naszej rodziny, ale również nałożyła ogromne obciążenie finansowe. Żyję w ogromnym stresie - opowiedziała internautom pani Agata.

Kobieta rzuciła wszystko i przyjechała z jedną z córek do Francji, by być razem z mężem. Każdego dnia dba o niego, opowiada o pogodzie, o tym co słychać u dzieci i… błaga go, by jak najszybciej do nich wrócił.

- Nie ma słów, które opiszą dramat, który teraz przeżywam. Nie ma też słów, którymi mogłabym opisać moje błaganie o pomoc. Tak bardzo chcę pomóc mojemu mężowi w odzyskaniu zdrowia i nadziei na przyszłość. Każda kwota, każdy wkład w zbiórkę przyczyni się do ułatwienia procesu leczenia Łukasza. Błagam! W imieniu całej rodziny i przyjaciół o pomoc. Sprawcie, że w naszym życiu znowu zaświeci słońce. Agata, żona Łukasza - czytamy w opisie zbiórki.

Mieszkańcowi Podkarpacia, który uległ wypadkowi we Francji można pomóc wpłacając pieniądze na internetową zbiórkę na portalu siepomaga.pl. Zamieszczamy ją pod tekstem. Zachęcamy do pomagania!

