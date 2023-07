Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista. Ważny apel policji

Dzieci pojechały na kolonie, trafiły do szpitali! Masowe zatrucie. Karetki zabrały 20 maluchów

Do dramatu doszło w niedzielę (2 lipca 2023) w Mchawie w powiecie leskim. Było około godziny 15.00, kiedy 64-latek kierujący osobowym oplem zauważył, jak jadący z naprzeciwka z dużą prędkością motocyklista na łuku drogi wywraca się i przesuwa w jego kierunku.

- Doszło do czołowego zderzenia, w wyniku czego 39-latek kierujący motocyklem marki Yamaha, mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego, doznał obrażeń. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie, gdzie niestety następnego dnia zmarł – przekazuje podkarpacka policja.

Według ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, motocyklista nie dostosował prędkości do warunków ruchu i stracił panowanie nad pojazdem. Z kolei w poniedziałkowy (3 lipca 2023) wieczór do szpitala trafiła 34-letnia mieszkanka Zabrza. Kobieta kierowała motocyklem marki Suzuki, w miejscowości Polanki. Jak podają mundurowi, kobieta podczas wykonywania manewru wyprzedzania, została potrącona przez samochód osobowy.

- Kierowca fiata doblo nie zauważył motocyklistki jadącej za nim i również zaczął wykonywać manewr wyprzedzania. 34-latka śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala w Lesku – informują policjanci.

Mundurowi wydali apel

- Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Bez względu więc na to, jaki środek transportu wybierzemy, na drodze zawsze powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszyscy chcemy przecież tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

Zasady bezpiecznego zachowania dla kierowców samochodów:

Myśl o motocyklu jak o człowieku, nie pojeździe

Rozglądaj się uważnie, szczególnie na skrzyżowaniach, podczas zmiany pasa i skrętów w lewo

Zachowaj dystans od motocykla

Uważaj na motocykle i motorowery wiozące pasażerów

Pamiętaj: motorowerzyści to często nieletni i niedoświadczeni kierowcy!

Jadąc motocyklem lub skuterem musimy pamiętać o zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

Dostosuj prędkość do warunków panujących na drogach

Nie jedź slalomem między pojazdami

Zawsze zakładaj kask ochronny,

Pamiętaj o odzieży ochronnej - niedopuszczalna jest jazda w krótkich spodenkach, klapkach i bez kasku,

Zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego,

Nie przeceniaj swoich umiejętności, nie ryzykuj na drodze

