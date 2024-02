Tragiczny wypadek w Cmolasie. Nie żyje młody mężczyzna

We wtorek (06/02/2024) około godz. 23.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Cmolasie. -Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący peugeotem, jadąc od strony miejscowości Cmolas w kierunku miejscowości Jagodnik, zjechał z jezdni, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w rosnące w masywie leśnym drzewa. Życia kierującego peugeotem, 33-letniego mieszkańca powiatu kolbuszowskiego, nie udało się uratować. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z prokuratorem. Ciało 33-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych. Trwa wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego wypadku- informowała Justyna Skubisz-Tęcza, Rzecznik Prasowy Policji w Kolbuszowej

