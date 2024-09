Festiwal OFF Rzeszów to projekt Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Od soboty (14 września) na deskach teatru podziwiać można spektakle artystów niezależnych. Spektaklem otwarcia „Modlitwa pod cudowną mozaiką w kościele parafialnym pod wezwaniem Samej Siebie” kolektywu PPLVerse rozpoczęto festiwal z przytupem. W niedzielę wystąpili Henryk Mazurkiewicz, Katya Egorova, Tati Lemesheva ze spektaklem „Niesamowita słowiańszczyzna”. Poniedziałek z kolei należał do Kolektywu Banachowicz Rybarczyk ze spektaklem „ŁOO! MATKO!”.

Festiwal OFF Rzeszów. Spektakle

Festiwal wciąż trwa - do obejrzenia zostały trzy spektakle. We wtorek (17 września) 2024 na deskach teatru zobaczymy spektakl poznańskiej Sceny Roboczej pt. „Nasza racja” – próba złapania dystansu i zrozumienia źródła naszych nieporozumień i konfliktów. Również we wtorek w Rzeszowskich Piwnicach będzie można obejrzeć muzodram Wojana Trockiego pt. „Trzecia godzina gratis” – opowieść o delikatnych aspektach codziennego życia, które zmusza większość z nas do różnych form prostytucji.

Festiwal zamknie występ laureata tegorocznego Festiwalu SzekspirOFF, kolektywu Hertz Haus – „To bitch or not to bitch”, w którym twórcy wcielają się w postaci z Szekspirowskiego imaginarium, zapraszając widzów do kierowanego przez nich laboratorium, gdzie fizjologia spotyka filozofię. Spektakl zaplanowano na środę (18 września).

Po każdym spektaklu odbywają się rozmowy z twórcami, które prowadzi Katarzyna Knychalska - założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawczyni, redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”.

