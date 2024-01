Turysta zgubił się w Bieszczadach! Wyszedł pobiegać, miał przy sobie tylko czołówkę

Kiedyś to mieli styl! Dziś już nikt tak się nie ubiera. Moda na starych fotografiach

Świętujący swoje urodziny 40-letni turysta z Katowic zgubił się w Bieszczadach przy koszmarnej pogodzie. Mężczyzna zatrzymał się w jednym z bieszczadzkich hoteli. Nie chcąc wypaść z formy na wakacjach, zdecydował się na górską przebieżkę po zmroku. Zabrał ze sobą jedynie telefon i czołówkę. Niestety, w pewnym momencie pomylił drogę i nie wiedział, gdzie się znajduje.

Zgłoszenie o zgubionym w Bieszczadach turyście wpłynęło od hotelowego recepcjonisty. Zawiadomił on policję i GOPR Bieszczady. Funkcjonariuszom z Polańczyka udało się dodzwonić do turysty, dzięki czemu ustalili, że w trakcie biegu po obcym terenie zamiast do Myczkowiec, wbiegł na teren rezerwatu przyrody nad Jeziorem Myczkowieckim.

Po dotarciu na miejsce ustalili jego dokładną lokalizację przy wykorzystaniu sygnałów świetlnych na wozie. Okazało się, że 40-latek znajduje się na drugim brzegu jeziora, odcięty od bezpiecznej drogi powrotu, w miejscu, do którego nie ma możliwości dojazdu samochodem.

Ze względu na siarczysty mróz i duże opady śniegu policjanci we współpracy ze strażakami z Leska zdecydowali o przetransportowaniu zgubionego w Bieszczadach turysty łodzią motorową, przez całe jezioro. Na szczęście akcja ratunkowa zakończyła się powodzeniem.

"Jak się okazało, 40-latek z Katowic przyjechał w Bieszczady świętować swoje urodziny. Jak co dzień wybrał się na przebieżkę nie biorąc pod uwagę, że bieszczadzkie lasy to nie parki miejskie i zwłaszcza w ciemności łatwo się w nich zgubić. Apelujemy o rozwagę podczas korzystania z zimowego wypoczynku w górach." czytamy apel na stronie Podkarpackiej Policji.

i Autor: Policja Podkarpacka Turysta zgubił się w Bieszczadach. Ewakuowano go przez jezioro

