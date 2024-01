i Autor: Pixabay Dramatyczna śmierć 43-latka. Zmarł w łazience, jego rodzina była za ścianą

KOSZMARNE ODKRYCIE

Dramatyczna śmierć 43-latka. Nagle stracił przytomność, jego rodzina była za ścianą

W Kolbuszowej na Podkarpaciu w tragicznych okolicznościach zmarł 43-letni mężczyzną. Wyszedł do łazienki w celu wykonania wieczornej toalety. Gdy długo nie wracał, a z pomieszczenia nie dochodziły żadne odgłosy, jego rodzina zaczęła się niepokoić i weszła do środka. Tam znaleźli go nieprzytomnego. Pomimo reanimacji jego życia nie dało się uratować. Co było przyczyną nagłej śmierci 43-latka?