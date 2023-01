Zuzia zatruła się czadem podczas kąpieli. Widok grobu 11-latki rozdziera serce [WIDEO, GALERIA]

Tragedia w Kolbuszowej. Nie żyje 11-letnia Zuzia

Do tego dramatu doszło w Kolbuszowej na Podkarpaciu. 11-letnia Zuzia straciła przytomność podczas kąpieli. Dziecko trafiło do rzeszowskiego szpitala, gdzie 27 stycznia zgasła jej iskierka.

- Jak ustalili policjanci, dziewczynka prawdopodobnie straciła przytomność podczas kąpieli. Z relacji matki wynikało, że kiedy córka się kąpała, kobieta rozmawiała przez telefon. Zaniepokojona brakiem odgłosów z łazienki, weszła do pomieszczenia i znalazła nieprzytomną dziewczynkę. Kobieta rozpoczęła reanimację, na miejsce wezwano służby ratownicze. Jak ustalono, w domu było jeszcze dwoje dzieci w wieku 14 lat i 3 miesięcy, którym nic się nie stało. Pracujący na miejscu strażacy stwierdzili podwyższone stężenie tlenku węgla w mieszkaniu.11-latka, której przywrócono funkcje życiowe, została przetransportowana do szpitala - informowała po zdarzeniu kolbuszowska policja. Niestety, niedługo po tym tragicznym zdarzeniu smutną informację w mediach społecznościowych przekazała mama 11-latki. Okazało się, że dziecko pomimo ogromnych wysiłków lekarzy zmarło w szpitalu w Rzeszowie.

"Kochani, 11 lat temu Bóg dał nam najwspanialszą osobę na świecie, dzisiaj postanowił nam ją zabrać. Może ma jakiś plan wobec niej? Oby. Dziękuję za każde wsparcie, modlitwę, za wszystko . Pomimo tylko 11 lat, Zuzia wniosła więcej do tego świata, niż niejedna osoba dorosła. Żegnamy Cię córeczko, tańcz tam na górze, nagrywaj tik toki i opiekuj się nami" - napisała zrozpaczona matka.

Śledztwo w sprawie śmierci Zuzi umorzone

Policja pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Zuzi O. Śledczy stwierdzili, że w momencie nieszczęśliwego zdarzenia matka trójki dzieci była pod wpływem alkoholu. Miała we krwi 2 promile. Oprócz niej w domu nie było innych dorosłych osób.

- 31 maja 2022 roku śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Mimo iż u matki w wydychanym powietrzu stwierdzono 2 promile alkoholu, świadkowie relacjonowali, że kobieta zachowywała się normalnie, współpracowała i uczestniczyła w akcji ratunkowej. Jej funkcjonowanie nie było w żaden sposób zaburzone przez spożyty alkohol i nie przyczyniło się to do przebiegu nieszczęśliwych okoliczności, w których zmarła 11-letnia dziewczynka - informowała Prokurator Rejonowa z Kolbuszowej Joanna Kwiatkowska- Brandys

Widok grobu Zuzi rozdziera serce

Rok po tej rozdzierającej serce tragedii grób Zuzi przyprawia o łzy w oczach. Na mogile stoi cały tabun aniołków oraz figurek, które wspominają zmarłą dziewczynkę. Oprócz zniczy i stroików dla dziecka obok nagrobka najbliżsi postawili skrzynkę z podpisem "Poczta do nieba". Płytę nagrobną zdobi chwytający za serce napis: "Kochasz mnie? Tak. A będziesz kochać? Do końca świata i jeden dzień dłużej... Nie idę spać, ale dobranoc". Na nagrobku umieszczono kilka zdjęć dziewczynki oraz małe latarnie. Wśród nagrobnych ozdób stoi szklane serduszko z zimowym motywem. Na nim widzimy dwie osoby z podpisami MAMA, ZUZIA. Postać Zuzi ma skrzydła jak anioł, a z ust postaci matki odczytujemy chmurkę z podpisem "BEZ CIEBIE ŚWIĘTA TO NIE TO SAMO".

