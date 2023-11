Przy żonie bezlitośnie pobili go na śmierć? Zatrzymano pierwszych podejrzanych w sprawie zabicia Piotra N.

Po raz kolejny w szklarni, która jest usytuowana w Hotelu Bacówka Radawa & SPA w Radawie można zrobić sobie zdjęcia w niezwykłej aranżacji! Tym razem szklarnia, która przez ostatnie tygodnie była ogromną farmą dyniową teraz jest przepięknym świątecznym zakątkiem. Każdy, kto zapragnie mieć unikatowe zdjęcia w świątecznej szacie znajdzie w szklarni kącik dla siebie. Rodzinna sesja na łóżku, romantyczna na kanapie z dziadkiem do orzechów czy energiczne sefie z choinkami w lustrze. Najmłodsi mogą pozować z niezliczoną ilością świątecznych dekoracji, reniferów, dzwoneczków, lizaków, czy zimowych poduszek. Wszystko utrzymane w bożonarodzeniowym klimacie i kolorach, które niemal każdemu kojarzą się ze świętami tj. czerwień i zieleń. Wchodząc do szklarni mamy wrażenie, jakbyśmy się przenieśli do bajkowego świata. Jest tam tyle kolorów i życia.

-Jeszcze kilkanaście dni temu faktycznie było tutaj pomarańczowo, za sprawą dyń teraz mamy już świąteczną szklarnię, gdzie można zrobić przepiękne zdjęcia, które będą unikatową pamiątką na całe życie. Takie sesje zdjęciowe są idealnym prezentem dla bliskich, a także świetnym spędzeniem czasu w tym okresie, kiedy każdy z nas celebruje rodzinne spotkania bożonarodzeniowe- rekomendowała Anna Tadla- Szawan Zastępca Dyrektora w Bacówka Radawa & SPA w Radawie.

Co najważniejsze, jeśli komuś brakuje inspiracji może zamówić świąteczną sesję w szklarni, która zostanie zorganizowana przez obsługę hotelu, która wie jak nadać ton każdej dekoracji i wyodrębnić ją na zdjęciach! Przez to łatwiej o zdjęcia grupowe czy parami. Zostaną uchwycone nie tylko osoby w pełnej krasie, ale i urokliwy wystrój szklarni.

- Szklarnia ma dwie odsłony, dzienną i nocną. Dzienna to energetyzująca świąteczna dekoracja, nocna jest okraszona nadającymi ton lampkami, których w okresie Bożego Narodzenia nie może zabraknąć!- dodała Anna Tadla- Szawan.

Klimatyczne zimowe zdjęcie

Oprócz hipnotyzującej szklarni goście hotelowej restauracji mogą zrobić sobie zdjęcia w całkiem innym stonowanym klimacie zimy. Biele, beże, brokat i wielkie dostojne mikołajowe fotele, świąteczne kubki z zimową herbatą czekają wewnątrz lokalu. Warto wejść na kubek gorącego napoju i obejrzeć świąteczne dekoracje w środku, bo to ekologiczne, nietuzinkowe ozdoby. Każdy, kto szuka pomysłu na swoje drzewko świąteczne zapewne zauroczy się tymi minimalistycznymi ozdobami, ale bardzo klimatycznymi i ze smakiem - choinkę zdobią drewniane renifery, buciki.

-Dla spragnionych szaleństw już od świąt zapraszamy na nasze lodowisko. Mamy własną wypożyczalnię łyżew i dbamy o to, by po świątecznych zdjęciach w grubych mikołajowych swetrach ochłodzić się wspólnie korzystając z atrakcji na świeżym powietrzu. To zawsze robi furorę, a sesje zapoczątkowane w szklarni przenoszą się na lód- podsumowała Anna Tadla- Szawan.

Szklarnia świąteczna zostanie z nami do końca ferii. To jest czas na najlepsze tematyczne zdjęcia i zabawę w klimacie świąt. Warto pomyśleć o sesji w tygodniu w weekendy najwięcej osób chce skorzystać z tego urokliwego miejsca.

Świąteczna szklarnia w Bacówce idealna na bożonarodzeniowe sesje zdjęciowe