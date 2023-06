i Autor: materiały prasowe Ukradli złoto za ponad 370 tys. zł! Zaatakowali Grzegorza, gdy wracał do domu

Szok!

Ukradli złoto za ponad 370 tys. zł! Zaatakowali Grzegorza, gdy wracał do domu

ap | PAP 18:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do kradzieży doszło w Strzyżowie na Podkarpaciu. Grzegorzowi C. ukradziono wyroby ze złota o wartości ponad 370 tys. zł! Cztery osoby zostały oskarżone - akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Złoto policja odzyskała, a troje oskarżonych poddało się dobrowolnie karze.