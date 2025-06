Upały, burze i nagły zwrot! Taki będzie początek lata w Polsce

Temperatury pójdą w górę. Do tego burze, ulewy i grad

- Rozpoczynający się tydzień minie pod znakiem zróżnicowanej aury - informuje IMGW i przewiduje przelotny deszcz, miejscami gwałtowne burze, ale także grad i silny wiatr. W drugiej połowie tygodnia w południowej i wschodniej Polsce temperatura może przekroczyć 30°C. Niedługo później znowu może się... ochłodzić.

Poniedziałek (2 czerwca) ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w prawie całym kraju. Na południu Polski burze, lokalnie z gradem, w których trakcie możliwe będą opady deszczu do około 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Najchłodniej nad samym morzem, tam około 16°C. Na północy od 19°C, w centrum około 24°C. Najcieplej na południu i wschodzie kraju, tam do 27°C.

We wtorek (3 czerwca) pogodnie i bez deszczu w północnej i zachodniej Polsce. Więcej ciemnych chmur na pozostałym obszarze kraju, tam też możliwy przelotny deszcz i lokalne burze, również z gradem. - Suma opadów w czasie burz może miejscami wynieść około 15 mm, a wiatr osiągać w porywach 65 km/h - zapowiada IMGW. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry wskażą około 16°C. Na północy około 19°C, w centralnej i zachodniej Polsce najcieplej, do 25°C. Środa (4 czerwca) pochmurna, z przelotnym deszczem i burzami, którym może towarzyszyć grad. Coraz cieplej, od 22°C na wybrzeżu do 28°C na zachodzie. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h - informuje IMGW.

Podobna pogoda w czwartek (5 czerwca). Na termometrach maksymalnie od 22°C na zachodzie do 28°C na krańcach wschodnich. Najchłodniej na północy kraju i w rejonach podgórskich, tam około 20°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, na ogół zachodni i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h - przewiduje IMGW.

Jaka pogoda w weekend? Upał, a potem nagłe ochłodzenie

Co z pogodą w weekend? W piątek (6 czerwca) nadal możliwe burze, przelotny deszcz i lokalnie grad. Najchłodniej nad morzem, tam od 15°C do 18°C. Na pozostałym obszarze od 20°C na północy, około 25 w centrum do 27°C na południu kraju. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami także dość silny i porywisty, na północy w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW.

W sobotę (7 czerwca) w Polsce mogą wystąpić upały. Prognozy dla wschodu i południa kraju mówią nawet o 30°C. Znacznie chłodniej nad morzem, tam około 18°C. Na zachodzie około 20°C, w centrum około 26°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 85 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

W niedzielę (8 czerwca) zrobi się chłodniej. Na krańcach południowo-wschodnich 26°C. W centrum około 20°C, a na północnym zachodzie zaledwie 16°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

