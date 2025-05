SZOK! Kamienna lawina pogrzebała piękną alpejską wioskę. Wstrząsające nagrania! "To katastrofa"

Na te sceny trudno patrzeć bez emocji. Malownicza maleńka wioska Blatten, leżąca w Alpach Szwajcarskich została dosłownie zagrzebana masą gruzu, błota i kamieni po tym, jak oderwał się ogromny fragment lodowca Birch, znajdującego się nad wioską. Osuwisko nie tylko zasypało wioskę, ale również zasypało pobliskie koryto rzeki Lonza, zwiększając prawdopodobieństwo zablokowania przepływu wody. Wioska została ewakuowana 19 maja po tym, jak specjaliści uznali, że ryzyko wystąpienia osuwiska jest ogromne. "Nagrania z drona, transmitowane przez szwajcarską stację telewizyjną SRF, pokazują rozległą równinę błota i gleby całkowicie pokrywającą część przepiękniej niegdyś wioski, przepływającą przez nią rzekę i zalesione zbocza otaczającej ją doliny" - przekazuje "Guardian".

Tragedia w malowniczej alpejskiej wiosce. "To katastrofa"

"To, co mogę powiedzieć na ten moment, to to, że około 90% wioski zostało zasypane lub zniszczone, więc to, co wydarzyło się tutaj w Blatten, to prawdziwa katastrofa" – powiedział Stephane Ganzer, szef ochrony południowego regionu Valais dla lokalnej stacji telewizyjnej Canal9. Dodał, że "istnieje ryzyko, że sytuacja może się pogorszyć". "Straciliśmy naszą wioskę" – powiedział na konferencji prasowej Matthias Bellwald, burmistrz Blatten. "Wioska jest pod gruzami. Odbudujemy ją".

Wioska w Szwajcarii zatopiona pod lawiną. "To straszne stracić dom"

Matthias Ebener, rzecznik władz lokalnych w południowo-zachodnim kantonie Valais, poinformował, że jedna osoba zaginęła. "Niewiarygodnie duża ilość materiału spadła w dolinę". Prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter wyraziła solidarność z miejscową ludnością, gdy służby ratunkowe ostrzegły mieszkańców, że obszar jest niebezpieczny i zaapelowały do ​​nich o to, by nie zbliżali się do tego rejonu. "To straszne stracić dom" - napisała prezydent na platformie X.

Devastating image after massive Glacier Collapse in Blatten of Valais, Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025) pic.twitter.com/CPe85PM9zD— Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 28, 2025