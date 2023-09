Upijał i wykorzystywał dzieci. Rafał W. usłyszał prawomocny wyrok

Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zakończył się proces Rafała W., który usłyszał łącznie 22 zarzuty w tym te najpotworniejsze dotyczące zbrodni przeciwko dzieciom. Według śledczych mężczyzna miał wielokrotnie upijać i wykorzystywać seksualnie małoletnie osoby poniżej 15. roku życia! Sąd wyłączył jawność postępowania, dlatego szczegóły dotyczące sprawy znamy jedynie z aktu oskarżenia.

- Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu 43-latek został oskarżony o popełnienie łącznie 22 przestępstw, w tym wielokrotne doprowadzenie do obcowania płciowego małoletniej poniżej lat 15 po uprzednim wprowadzeniu jej w stan upojenia alkoholowego, doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym przez dwie małoletnie osoby poniżej lat 15, również po uprzednim wprowadzeniu jej w stan upojenia alkoholowego, a także doprowadzenie przemocą małoletniej pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej - informował prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

W akcie oskarżenia zostały też sformułowane zarzuty związane z rozpijaniem małoletnich - nakłanianie ich do spożywania wódki i piwa, kierowania gróźb karalnych uszkodzenia ciała, utrwalania podstępem nagiego wizerunku pokrzywdzonej, spowodowania u małoletniej pokrzywdzonej lekkich obrażeń ciała oraz posiadania broni bez wymaganego pozwolenia.

Jesienią ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wymierzył Rafałowi W. 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych małoletnich na odległość 100 metrów przez okres nie mniejszy niż 2 lata, a w przypadku niektórych osób jeszcze dłużej. Mężczyzna dostał zakaz wykonywania zawodu związanego z opieką i wychowania dzieci przez okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku. Osoby pokrzywdzone mają otrzymać od Rafała W. nawiązkę w wysokości 500 złotych, 5 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych. Kosztami procesu w wysokości blisko 44 tysięcy złotych sąd obarczył Skarb Państwa.

Od tego nieprawomocnego wyroku odwołały się jednak strony. We wtorek (12 września 2023) przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zakończył się proces, Rafał W. usłyszał prawomocny wyrok - sąd postanowił utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie.