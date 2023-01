Horoskop na 10 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Korzystna zmiana dla tego znaku zodiaku

Uszkodził krzyż na pomniku. 19-latek usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych

W sylwestrową noc krzyż znajdujący się na pomniku „Grunwald" w Sędziszowie Małopolskim został uszkodzony. Sprawę zgłoszono na policję.

- W nowy rok policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia krzyża, który znajdował się na pomniku „Grunwald” w Sędziszowie Małopolskim. Funkcjonariusze potwierdzili tę informację. Na miejscu przeprowadzili oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną, a także zabezpieczyli ślady. Mundurowi ustalali również świadków zdarzenia - przekazuje KPP Ropczyce.

Mundurowi jako sprawcę wytypowali 19-letniego mieszkańca gminy Sędziszów Małopolski. Mężczyzna został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, w sylwestrową noc wspiął się on na pomnik „Grunwald”, w wyniku czego przytwierdzony do niego krzyż się oderwał i uległ uszkodzeniu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu obrazy uczuć religijnych. Wkrótce poniesie odpowiedzialność przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

