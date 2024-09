Trwa Festiwal OFF Rzeszów. Najlepsze spektakle artystów niezależnych na wyciągnięcie ręki

Remont popularnego sanatorium już za chwilę. Kuracjusze wyczekują!

Popularne wśród kuracjuszy sanatorium Eskulap w miejscowości uzdrowiskowej Rymanów-Zdrój powoli szykuje się do generalnego remontu. Ośrodek nie cieszy się tak ogromną popularnością jak niektóre obiekty np. w Ciechocinku, lecz mimo to co roku wita wielu pacjentów, którzy doceniają nie tylko wykwalifikowany personel, ale również okolicę.

Okazuje się bowiem, iż to właśnie położenie sanatorium jest jego największym atutem. Lokalizacja nad Taborem, w samym sercu Parku Zdrojowego, tuż obok pijalni wód leczniczych i wypoczynkowego skweru z fontanną, niedaleko tężni solankowej oraz amfiteatru nad Czarnym Potokiem sprawia, że kuracjusze uwielbiają tu wracać. Obiekt jednak istnieje od 1965 roku, więc po niemal 60 latach bez wątpienia potrzebuje renowacji.

Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. W kotłowni są stare kotły, które już szwankują, często dochodzi do awarii, więc cała kotłownia też idzie do wymiany. Będą nowe instalacje wewnętrzne, oświetlenie. Remont przejdą pokoje, łazienki, gabinety lekarskie, te, które wcześniej nie były remontowane. Pomieszczenia zostaną odmalowane. Do tego dojdzie wymiana posadzek, zainstalowanie szerszych drzwi oraz założenie moskitier w oknach - mówił Łukasz Paja, kierownik inwestycji w Uzdrowisku Rymanów, nowiny24.pl.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami przeprowadzono już przetarg, do którego zgłosiły się dwie firmy, a władze sanatorium twierdzą, że na przełomie stycznia i lutego będą dysponować dokumentacją projektową. Oznacza to więc, że z pewnością w połowie 2025 roku rozpoczną się pierwsze prace remontowe, a ich zakończenie szacuje się na 2026 rok. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Uzdrowisko Rymanów-Zdrój: co oferuje kuracjuszom?

Rymanów-Zdrój to mało znana miejscowość uzdrowiskowa w województwie podkarpackim. Historia wsi sięga 1876 roku i, choć jest niewielkich rozmiarów, oferuje odwiedzającym naprawdę sporo! W dolinie Taboru, pośród zielonych wzgórz pogranicza Beskidu Niskiego oraz Pogórza Bukowskiego można liczyć na wyjątkowe widoki, więc spacery są tam wręcz wskazane. Podczas takowej wędrówki warto odwiedzić następujące lokalizacje:

Park Zdrojowy

Tężnia solankowa

Pijalnia Wód Mineralnych w Rymanowie-Zdroju

Rymanowskie Wille

Przymiarki - punkt widokowy.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda miejscowość, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.