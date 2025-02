Autor:

Spis treści

To jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Dziś mało kto o nim pamięta

Uzdrowisk w Polsce nie brakuje, a kuracjusze mają w czym wybierać. Najczęściej jednak korzystają oni z usług znanych ośrodków zlokalizowanych w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych, zapominając tym samym, że na terenie całego kraju jest o wiele więcej miejsc tego typu.

Jeśli wybierasz się więc na turnus, pamiętaj, że placówki uzdrowiskowe to nie tylko Ciechocinek i Kołobrzeg. Jedną z zapomnianych lokalizacji bez wątpienia jest Iwonicz-Zdrój położony na skraju Beskidu Niskiego. To jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje odwiedzającym wiele usług leczniczych.

Z czego słynie Iwonicz-Zdrój?

Iwonicz-Zdrój swoją historią sięga jeszcze XV wieku, lecz to w 1799 roku zaczęła rozwijać się tam działalność lecznicza, natomiast w 1955 roku miejscowość zyskała status ośrodka leczniczego. Za pierwsze obiekty służące kuracjuszom odpowiadał ród Załuskich, który zlecił ich wybudowanie. Wielki rozkwit miejscowości nastąpił gdy zaczęto odkrywać coraz to więcej wód mineralnych - kwasowęglowych, chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowych, fluorkowych, bromkowych, jodkowych i borowych.

Jakie schorzenia leczy się w Iwoniczu-Zdroju?

Iwonicz-Zdrój to jedno z tych uzdrowisk w Polsce, które specjalizuje się w leczeniu wielu chorób, a w szczególności w ośrodkach personel zajmuje się schorzeniami układu oddechowego, nerwowego i chorobami narządów ruchu. To jednak dobre miejsce także dla osób zmagających się z chorobami skórnymi, kręgosłupa, reumatyzmem czy trudnościami trawiennymi.

Iwonicz-Zdrój: atrakcje na miejscu, które warto odwiedzić

Oczywiście turnus w Iwoniczu-Zdroju to nie tylko zabiegi w sanatorium, ale także chwile odpoczynku poza obiektem. Jeśli więc odwiedzisz miejscowość i znajdziesz chwilę, by zwiedzić okolicę, zachęcamy do udania się w następujące lokalizacje:

Dom Zdrojowy

Pijalnia Wód

Teatr Zdrojowy

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1464 roku

Pałac Załuskich z XIX wieku

Muzeum Regionalne im. Marii Konopnickiej

Wieża widokowa na górze Przymiarki.

W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy archiwalne fotografie uzdrowiska sprzed lat. Zachęcamy do sprawdzenia!

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd