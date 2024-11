Rok czekania na wizytę u specjalisty. W nowej poradni to tylko 24 dni

Osteoporoza uznana została przez Światową Organizację Zdrowia za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. Złamania w osteoporozie to tzw. złamania osteoporotyczne, które najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach. Nadmierna podatność kości na uszkodzenie w osteoporozie wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zaburzenia jej struktury i jakości. Wyróżniamy osteoporozę pierwotna i wtórną.

Osteoporoza pierwotna i wtórna

Najczęściej występuje osteoporoza pierwotna, będąca konsekwencją starzenia się układu szkieletowego. Rozwija się przede wszystkim u kobiet po menopauzie, oraz u mężczyzn w podeszłym wieku. Rozwój osteoporozy przyspiesza m.in. zła dieta (głównie mała podaż wapnia, witaminy D, niedożywienie), palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, mała aktywność fizyczna, oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne. Kiedy zauważymy u siebie objawy mogące wskazywać na osteoporozę niezmiernie ważne jest szybkie skontaktowanie się ze specjalistą. Obecnie na Podkarpaciu mamy 5 poradni osteoporozy przyjmujących pacjentów w ramach NFZ. To poradnie w Mielcu, gdzie czas oczekiwania w sieci podany jest na ok. 364 dni, Poradnię w Stalowej Woli, gdzie na pomoc specjalisty czeka się ok. 92 dni, oraz dwie poradnie w Rzeszowie na Warzywnej gdzie na wizytę umówimy się po 126 dniach oczekiwania i na ul. A. Fredry, gdzie trzeba poczekać 210 dni na konsultację w poradni.

We wrześniu 2024 roku do grona placówek medycznych leczących osteoporozę dołączyła poradnia przy szpitalu w Przeworsku, gdzie na wizytę czeka się 24 dni.

- Z przyjemnością chciałabym poinformować, iż od września b.r. w SP ZOZ w Przeworsku w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działa jedna z nielicznych w woj. Podkarpackim Poradnia Leczenia Osteoporozy. Porady udzielane są przez lekarzy specjalistów z dziedziny reumatologii i endokrynologii - tłumaczyła Magdalena Pogroszewska, dyrektor SP ZOZ w Przeworsku. - Każdy pacjent zgłaszający się do naszej Poradni ma wykonywany panel badań laboratoryjnych oraz densystometrię, czyli badanie gęstości mineralnej kości - dodała zarządzająca placówką medyczną. - Od niedawana nasz szpital posiada także nowoczesny aparat do wykonywania badań densytometrycznych. Badania te są wykonywane przez doświadczonych techników elektroradiologii w Pracowni Densytometrii - podsumowała M. Pogroszewska.

Specjaliści z Poradni Osteoporozy w SP ZOZ Przeworsk zaznaczali, że każdy pacjent, u którego zostanie rozpoznana osteoporoza będzie objęty długoterminową opieką specjalistyczną. Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2022 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety. Na osteoporozę narażona jest co czwarta kobieta powyżej 60. roku życia i co druga, która ukończyła 70 lat. Warto podkreślić, że w Polsce rocznie dochodzi do 120 tys. złamań, których przyczyną jest osteoporoza. Obecnie postęp choroby można zatrzymać i żyć całkowicie normalnie. Wystarczy zacząć odpowiednie leczenie. Warto się też badać profilaktycznie. 24 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę.