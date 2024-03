Łzy cisną się do oczu

W Wielką Sobotę zginęło pięciu młodych piłkarzy. Jechali na mecz, którego nigdy już nie rozegrali

mzz | bo 5:00

Ten straszny dramat rozegrał się w Wielką Sobotę w Weryni na Podkarpaciu. Zginęło pięciu młodych mężczyzn - zawodników, którzy zapowiadali się świetnymi piłkarzami. Jechali oni na mecz z północy Podkarpacia oraz Lubelszczyzny do Wólki Pełkinskiej, gdzie miało odbyć się spotkanie ligowe z Avią Świdnik. Do spotkania nie doszło, a rodziny zmarłych czekały najstraszniejsze Święta Wielkanocne. Pięciu młodych piłkarzy nigdy już nie wróciło do swoich domów.