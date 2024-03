Łzy cisną się do oczu

W Wielkanoc osierocili trójkę dzieci. Małżeństwo wjechało wprost pod pociąg

Ogromny dramat rozegrał się w Wielkanocny Poniedziałek. Święta to czas rodzinny, dlatego Barbara i Maksymilian razem z dziećmi wybrali się na takie spotkanie. Jednak do domu nie wrócili już nigdy. Wjechali na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg, który zmiażdżył ich auto. Rodzice Barbara i Maksymilian zginęli na miejscu. W samochodzie znajdowała się również ich 14-miesięczna córeczka, która trafiła do szpitala. Troje dzieci na zawsze zostało bez ukochanej mamy i taty.