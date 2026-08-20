Pogoda w Rzeszowie: 21-23 sierpnia

Weekend w Rzeszowie rozpocznie się pod znakiem letniej, ale i deszczowej pogody. Mieszkańców czekają zmienne warunki, które szczególnie dadzą o sobie znać w pierwszej części weekendu. Chociaż temperatury będą dość przyjemne, to parasole mogą okazać się niezbędne, zwłaszcza w piątek i sobotę. Dopiero niedziela przyniesie przełom i szansę na spędzenie czasu na zewnątrz bez obaw o opady.

Ciepły, ale deszczowy piątek

Początek weekendu, 21 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień w prognozie dla Rzeszowa. W ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet do 26 stopni Celsjusza, co stworzy bardzo ciepłą, letnią atmosferę. Niestety, słońce będzie musiało dzielić niebo z chmurami, z których pojawią się słabe opady deszczu. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 17°C. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być odczuwalny jako dokuczliwy.

Sobota z kontynuacją deszczu i silniejszym wiatrem

W sobotę, 22 sierpnia, pogoda w Rzeszowie nie ulegnie znaczącej poprawie. Nadal należy spodziewać się słabych opadów deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż dzień wcześniej. Zrobi się też odczuwalnie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę w granicach 16°C. Kluczową zmianą w porównaniu do piątku będzie wiatr. Jego prędkość wzrośnie do prawie 5 m/s, co może sprawić, że odczucie chłodu będzie większe, a deszczowa aura stanie się bardziej uciążliwa.

Niedziela przyniesie zmianę. Koniec opadów, ale niższa temperatura

Przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 23 sierpnia. To będzie dzień, na który z pewnością czekają osoby planujące aktywności na świeżym powietrzu. Prognozy nie przewidują już żadnych opadów deszczu. Niebo będzie się przejaśniać, choć okresami można spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Niestety, za brak deszczu zapłacimy niższą temperaturą. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą około 22 stopnie. Największa zmiana będzie jednak odczuwalna w nocy i o poranku – temperatura minimalna spadnie do zaledwie 12 stopni, co zapowiada wyraźnie chłodniejszy początek nowego tygodnia. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 3-4 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie przy takiej pogodzie?

Zmienna aura może pokrzyżować niektóre plany, ale nie musi oznaczać nudnego weekendu. Deszczowy piątek i sobota to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić miejsca oferujące rozrywkę pod dachem lub po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni. Natomiast niedziela, mimo niższej temperatury, będzie idealna na wyjście z domu. Brak deszczu zachęci do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań na świeżym powietrzu. Cieplejsze ubranie może się jednak przydać, zwłaszcza jeśli planujemy aktywności do późniejszej pory.

Dane pogodowe: OpenWeather