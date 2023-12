i Autor: KPP Jasło Wezwał policję do mieszkania i zaatakował funkcjonariusza. Szokująca interwencja w Jaśle

Wezwał policję do mieszkania i zaatakował funkcjonariusza. Szokująca interwencja w Jaśle

Mieszkaniec Jasła na Podkarpaciu zaatakował policjanta! Co szokujące, wpierw wezwał funkcjonariuszy do swojego mieszkania. Twierdził, że kolega grozi mu nożem. Po przybyciu na miejsce policjanci z Jasła zostali zaatakowani przez agresywnego 63-latka. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Dlaczego to zrobił?