Ta potworna tragedia rozdziera serce. Przez pijaka, który wsiadł do samochodu, mając 2 promile we krwi, nie żyje 25-letni Mikołaj T. z Będziemyśla. Miniona sobota na zawsze zmieniła życie kilku rodzin. Najbliżsi Mikołaja będą musieli żyć dalej bez ukochanego syna i brata. Pijany kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku.

Prokuratura podała szczegóły tego wstrząsającego wypadku. Dotychczas ustalono, iż w dniu 15 lipca 2023 r. Sławomir D., wjechał w parę pieszych, która szła poboczem na prostym odcinku drogi. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 25-letni Mikołaj T., mieszkaniec gminy Sędziszów Młp. Natomiast 21-letnia Paulina I., mieszkanka Ropczyc, doznała obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż siedem dni i została przewieziona do szpitala. Ponadto ustalono, że kierowca osobowego Forda, Sławomir D. był pijany. Badanie wykazało ponad 2 promile. - Podejrzany przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów tj. do uszkodzenia pojazdu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - tłumaczył prok. Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

- Sąd Rejonowy w Ropczycach na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2023 roku, uwzględnił w całości wniosek Prokuratury Rejonowej w Ropczycach i zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 51-letniego Sławomira D., mieszkańca gminy Świlcza, któremu prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstw z art. 177 § 2 k.k. i art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. oraz z art. 178a § 1 k.k. Sławomir D. nie był dotychczas karany, a za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności - dodał Ciechanowski.

Kiedy pogrzeb Mikołaja?

Najbliżsi Mikołaja, którzy muszą mierzyć się z tą potworną tragedią, podali informację dotyczącą ostatniego pożegnania 25-latka. Chłopak spocznie na cmentarzu w rodzinnym Będziemyślu. Msza zostanie odprawiona w piątek (21 lipca) o godz. 13 w Kościele Parafialnym pw. św. Jacka w Będziemyślu. Najbliżsi tragicznie zmarłego chłopaka skierowali niezwykłą prośbę do uczestników pogrzebu. - Mikołaj lubił pomagać innym, dlatego zamiast kwiatów i wieńców prosimy o datki na hospicjum dla dzieci. Zbiórka odbędzie się podczas mszy pogrzebowej w kościele - czytamy.

