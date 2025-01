Wichury i oblodzenie. Pogoda nie ma litości, są alerty! "Zagrożenie zdrowia i życia"

Ostrzeżenie przed wichurami IMGW

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed wiatrem zostało wydane dla niemal całej Polski! Wyjątek stanowi województwo lubelskie.

- Dzisiaj wiatr porywisty, dopiero po południu słabnący. Porywy od 55 km/h do 70 km/h, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 90 km/h, nad morzem do 80 km/h. Na północy i w górach zawieje śnieżne - podał Instytut na platformie X.

Alert IMGW: ostrzeżenie przed oblodzeniem

Wydano również alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które dotyczy:

woj. pomorskiego,

woj. zachodnio-pomorskiego,

woj. warmińsko-mazurskiego

oraz woj. podlaskiego

Ostrzeżenie zacznie obowiązywać w czwartek (2 stycznia) o godz. 16.00.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C - ostrzega IMGW.

Pogoda na czwartek 2.01.2025

IMGW poinformował, że w czwartek będzie "pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy i w górach przechodzące w śnieg". Nad morzem możliwe burze, temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 st. C, lokalnie na południu do 11 st. C.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW w trzystopniowej skali oznacza, że "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

W takich przypadkach należy zachować szczególną uważność na to, co dzieje się wokół.

- Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej - czytamy.

