Edukacja najmłodszych

Więcej pieniędzy dla przedszkoli na Podkarpaciu. Rusza nabór projektów

"W naszym województwie są gminy, w których nie ma przedszkoli" - przyznaje szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. I informuje o inicjatywie, która ma poprawić tę sytuację. Między innymi po to, by rodzice, którzy teraz opiekują się dziećmi w domu, mogli powrócić na rynek pracy. Są na to naprawdę spore pieniądze.