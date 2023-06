i Autor: Beata Olejarka Wójt Gminy Medyka Marek I. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i zaprzecza jakoby łączyla go relacja intymna z byłą pracownicą Anną O.

Wójt grzmi przed sądem: "Nie romansowałem z pracownicą". Miał jej tylko pomagać

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu ruszył proces przeciwko wójtowi gminy Medyka Markowi I. (66 l.). Włodarz jest oskarżony o znęcanie się nad podległą mu gminną urzędniczką, przez co kobieta miała usiłować popełnić samobójstwo. Wcześniej, jak zeznawali pracownicy gminy oraz jak podnosiła sama urzędnicza Anna O., kobieta miała rozmasować z wójtem. Ten nie przyznaje się do zażyłości intymnej, ani do zarzucanych mu czynów.