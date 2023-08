Marek I. pełni funkcję wójta gminy Medyka od 2006 roku. W ostatnich wyborach startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając aż 82,91 proc. poparcia. Jesienią 2022 roku nad włodarzem zebrały się czarne chmury. Pracownica urzędu Anna O. zwróciła się do Rady Gminy Medyka, prosząc o interwencję. Złożyła pisemną skargę na zachowanie wójta wraz z dowodami, które zostały przekazane do gminnej komisji skarg, wniosków i petycji.

Po zapoznaniu się z materiałami komisja stwierdziła, że nie posiada wystarczającej wiedzy i kompetencji, aby rozwiązać tak trudną i skomplikowaną sprawę. Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz wojewody podkarpackiego.

Pracownica Urzędu Gminy w Medyce oskarżyła wójta o psychiczne znęcanie się nad nią, co miało ją skłonić do próby samobójczej. Kobieta zarzucała samorządowcowi, że ten miał nękać ją telefonicznie, wysyłać nieodpowiednie wiadomości tekstowe o różnych porach dnia i nocy. Według kobiety wójt miał też nieustannie kontrolować ją w czasie wolnym od pracy oraz izolować ją od innych pracowników, a w dodatku miał obrażać ją wulgarnymi słowami, poniżać, wyszydzać i grozić jej zwolnieniem z pracy. Kobieta trafiła na zwolnienie chorobowe, na którym przebywała kilka miesięcy. Gdy wróciła do pracy, otrzymała wypowiedzenie. Wójt tłumaczył wówczas, że powodem zwolnienia kobiety mają być "nienależyte wywiązywanie się z obowiązków oraz utrata zaufania".

Wójt: oskarżenia są fałszywe

Prokuratura ustaliła, że w tym samym okresie Marek I. miał również celowo naruszać prawa pracownicze urzędniczki. Wójt miał wydawać jej polecenia, które w treści i formie naruszały godność człowieka i relacje służbowe między przełożonym a pracownicą. Urzędnik nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, twierdził, że oskarżenia są fałszywe, a on miał jedynie na celu "zmotywowanie urzędniczki do pracy".

Wójt i Anna O. mieli romans?

W sprawie wójta i zwolnionej urzędniczki toczą się dwa postępowania - jedno przed Sądem Pracy, drugie dotyczące wyżej wymienionych zarzutów. W zeznaniach ciągle przewija się motyw romansu, jaki wójt miał mieć ze swoją podwładną Anną O. W piątek (4 sierpnia 2023) przed Sądem Rejonowym w Przemyślu wójt Marek I. tłumaczył, czym dla niego jest romans i zaprzeczał, że utrzymywał taką relację z podwładną. Włodarz gminy twierdził, że Anna O. bardzo źle wykonywała swoja pracę w urzędzie, cały czas trzeba było ją poprawiać. Według relacji samorządowca, urzędniczka miała być opryskliwa wobec wójta i innych pracowników samorządu, ale Marek I. miał to tolerować, jak sam twierdził „dla świętego spokoju”.

Prokurator Anna Niżnik-Hop, zadała Markowi I. szereg pytań. Odpowiedzi często były zaskakujące! Wójt podnosił:

- Pokrzywdzona domagała się często wyznań miłosnych, nawet chciała, żeby to robić przy obecności pani sekretarz i pani skarbnik. Ja nie pamiętam, żebym czynił wyznania miłosne Pani Annie- twierdził.

Na pytanie prokuratora, czy dotykał w którekolwiek części ciała pokrzywdzoną, mimo wyraźnego jej sprzeciwu, wójt odpowiedział:

- Były takie przypadki, kiedy ja przyszedłem do niej a ona prosiła "popraw mi włosy", to je zrzuciłem, te włosy, ale już wiem, że to było celowo prowokowane, żebym jej dotykał - mówił.

Prokurator zapytała, czy sytuacje z dotykaniem wychodziły z inicjatywy wójta czy tylko sama pokrzywdzona - jak relacjonował oskarżony- to inicjowała, Marek I. zaznaczył:

- Były takie sytuacje, że ona prosiła: przytul mnie bo mam doła, ja nie dążyłem do takich sytuacji, bo po co – stwierdził.

Nagie zdjęcia

Wójt zarzucił, że jego podwładna "wynosiła" z urzędu informacje i plotkowała na wsi. Zaznaczał też, że jego podwładna wielokrotnie wysyłała mu nagie zdjęcia, a on nie reagował. Stwierdził też, że on wysłał jej tylko dwa razy selfi -na pytanie jak zareagował jako pracodawca na fakt, że pracownica wysyła mu swoje roznegliżowane fotografie, odpowiedział:

- Jak miałam zareagować? Wysłała to wysłała. Może lubiła. Nie pytałem, czy ona swoje nagie zdjęcia wysyła wszystkim pracownikom- wyznał Marek I.

Wójt wielokrotnie podnosił, że urzędniczka Anna O. była arogancka nie tylko wobec niego, ale i wobec koleżanek z pracy. Kobieta miała określać współpracujące koleżanki obraźliwymi stwierdzeniami typu "s**a"," s*****a", "k***a"," pterodaktyl" i inne.

Bliska relacja z podwładną

Mimo wszystko, włodarz miał utrzymywać bliską relację z podwładną. Jak potwierdzał przed sądem, kobieta dała mu pin do swojej karty i hasło do odblokowania telefonu. Włodarz rozmawiał też z Anną O. za pomocą aplikacji Messenger, gdzie kobieta miała wyznawać mu miłość, a on twierdził, że te wiadomości "cedził jak przez sito", bo kolejne były wyzywaniem go. Miał on ciągle podtrzymywać relację, bo jak twierdził, chciał pomóc swojej pracownicy , "bo została sama jak palec, a on chciał żeby się wygadała"- tłumaczył.

Wójt odpowiadał też na pytania swojego obrońcy, mecenasa Andrzeja Matusiewicza. Pierwsze było zadane wprost: "Czy oskarżony współżył cieleśnie z pokrzywdzoną?", włodarz Medyki I. odpowiedział

- Nie, nie miałem z nią żadnych związków - odpowiedział.

Kolejne pytanie adwokata padło natychmiast: "Czy uważa pan, że okres tej znajomości to był romans?" Wójt po chwili zastanowienia odpowiedział:

- Nie uważam, że to był romans. Ja romans traktuję jako coś ładnego, coś miłego, coś przyjemnego, coś, co byłoby, że tak powiem do zapamiętania, a nie ciągłe kłótnie, żarcie się, dochodzenie do pracy, czy prywatnie, do jakichś różnych złośliwości, złości. Wręcz nękania. Można tak powiedzieć - skwitował wójt.

Na kolejne pytanie adwokata: "Czy obiecał pokrzywdzonej, że się rozwiedzie z małżonką i będzie żył z pokrzywdzoną?", wójt bez chwili namysłu odpowiedział:

- Wysoki sądzie, ja się do tego nie nadaję. Ja mam 66 lat i takich bzdurnych obietnic nie składałem. Poza tym jest duża różnica wieku pomiędzy nami. Chyba 23, albo 24 lata. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach często. Nawet na zasadzie takiego wygłupiania się, ale gdybym miał to zrobić, to już bym to dawno zrobił - stwierdził.

Kolejne pytanie Andrzeja Matusiewicza odsłoniło fakt, że pokrzywdzona oraz oskarżony z rodzinami byli na wspólnych wakacjach. Mecenas zapytał: "Czy pokrzywdzona zwierzała się z życia małżeńskiego? Czy mówiła o tym, dlaczego została wniesiona sprawa rozwodowa?" Na co oskarżony odpowiedział:

-Wysoki sądzie, o sprawie rozwodowej to mówili oni oboje, małżonkowie, bez przerwy od lat. Wiem bo czasem widywaliśmy się. Razem małżeństwami (wójt z żoną i pokrzywdzona z mężem- przyp. autora) byliśmy na Chorwacji. Tam najczęściej przewijającym się słowem było stwierdzenie "rozwód".

Wójt podnosił także, że Anna O. w wiadomościach na Messengerze miała pisać o żonie wójta prześmiewczym określeniem: "Hrabina". Dodatkowo Marek I. podnosił kwestię, że pokrzywdzona w kościele siadała obok niego, chociaż wcześniej miała siedzieć w kaplicy ok. 20 metrów dalej. Włodarz wiele też mówił o tym, że pokrzywdzona miała podsłuchiwać wójta i nagrywać jego oraz, innych urzędników i petentów. Kobieta miała też pobierać jedną z najwyższych pensji w dziale pracowników administracyjnych w urzędzie oraz dostawać najwyższe nagrody tylko dlatego, że wstawiły się za nią koleżanki z pracy, a wójtowi "przed Bożym Narodzeniem zmiękło serce i dał jej taką nagrodę", chociaż Anna O. miała na nią nie zasługiwać.

Kolejny termin rozprawy zaplanowano na 28 września.

Wójt Medyki Marek I. zeznaje przed sądem jak reagował na nagie zdjęcia swojej pracownicy