Wypadek w Tyczynie. Zderzyły się 3 samochody! Utrudnienia

W Tyczynie w czwartek (30 marca 2023) doszło do wypadku przed godz. 6.30. Na ul. Kościuszki zderzyły się trzy samochody.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjny patrol z Tyczyna oraz ekipę wypadkową rzeszowskiej drogówki.

- Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 21-letnia kierująca oplem astrą, mieszkanka powiatu rzeszowskiego, na skrzyżowaniu ulic Świętego Krzyża z Armii Krajowej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 59-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa, kierującemu pojazdem renault. Kolejno, jadący w stronę Dynowa renault siłą uderzenia został przemieszczony na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z oplem corsą. Jego kierująca, 40-letnia mieszkanka powiatu rzeszowskiego, karetką pogotowia została przewieziona do szpitala - przekazuje podkarpacka policja.

Pomocy medycznej wymagała również 21-letnia kierująca oplem astrą. Ona także trafiła do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Wypadek w Tyczynie. Utrudnienia [30.03.2023]

Droga na której doszło do wypadku jest częściowo zablokowana, ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 9.00. Policjanci apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń pracujących na miejscu służb.

