Zaginięcie dwóch nastolatek. Przerażone dziewczynki znaleziono w pustostanie

Podkarpackie. Dwie nastolatki odnalezione w pustostanie

Zaginięcie dziecka to największy koszmar każdego rodzica. Chwile grozy przeżyli rodzice dwóch nastolatek z Podkarpacia, które w ubiegły czwartek wyszły z domu do szkoły, ale nigdy do niej nie trafiły. Gdy nie wróciły wieczorem do domu, zaniepokojeni rodzice zawiadomili Komendę Powiatową Policji w Leżajsku.

Patostreamerzy upadlali nastolatki, zostali zatrzymani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Śledczy z Leżajska nie marnowali ani sekundy. Do poszukiwań powołano funkcjonariuszy prewencji oraz pionu kryminalnego. Sprawdzili oni wszystkie możliwości, przesłuchali znajomych i rodzinę. Dopiero w piątek, o godz. 2 w nocy, dotarli do informacji, że nastolatki mogą znajdować się w pustostanie w sąsiednim powiecie.

Informacje te zostały potwierdzone. Policjanci z Leżajska zastali 13- i 14-latkę w pustostanie w Wydrzu (woj. podkarpackie). Były przemarznięte do szpiku kości i przerażone!

Ustalono, że całe szczęście nie padły ofiarami przestępstwa. Tłumaczyły, że zgubiły drogę. Po przewiezieniu do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku trafiły pod opiekę medyczną, a następnie wróciły do rodziców.