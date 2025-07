Spis treści

Polska staje się prawdziwym hitem wśród zagranicznych turystów. Jeszcze nie tak dawno temu to my jeździliśmy podziwiać zabytki Rzymu czy romantyczne uliczki Londynu, a teraz - jak się okazuje - to do nas niemalże walą drzwiami i oknami. Co jednak aż tak urzeka obcokrajowców w naszym kraju? Okazuje się, że magnesem na turystów w dużym stopniu są krajobraz i natura. Wielu podróżników przybywa do Polski, by zobaczyć m.in. piękne pasma górskie, których na południu kraju nie brakuje. Fakt ten potwierdził w ostatnim czasie brytyjski dziennik "The Guardian", który przygotował zestawienie miejsc w Europie, będących idealnymi na zregenerowanie sił na łonie natury bez tłumów. Co ciekawe, na liście znalazły się właśnie polskie góry!

Polskie góry zachwyciły Brytyjczyków

Wakacje już oficjalnie się rozpoczęły, więc wiele osób planuje wypoczynek poza domem. Dla jednych idealnym urlopem będzie wyjazd nad polskie morze, a dla innych strzałem w dziesiątkę będą góry. Ci, którzy liczą na wypoczynek bez tłumów, bez wątpienia powinni unikać lokalizacji obleganych, czyli m.in. Zakopanego, które, choć jest urokliwe, to w sezonie wysokim przepełnione turystami. Gdzie więc będzie równie pięknie, lecz spokojniej? Według czytelników brytyjskiego dziennika "The Guardian" idealnym wyborem są Bieszczady!

Bieszczady skradły serce Brytyjczyków

"The Guardian" zebrał opinie swoich czytelników i okazało się, że według sporej części to właśnie polskie Bieszczady są miejscem idealnym na wakacje w ciszy i spokoju. W artykule brytyjskiego dziennika znalazły się owe opinie, a jedną z nich napisała Josie, która odwiedziła Polskę w 2022 roku. W trakcie swojej podróży miała okazję zobaczyć m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który wspomina z uśmiechem na twarzy.

To było niesamowite – wspaniałe krajobrazy, dzikie żubry, jelenie szlachetne, wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie i dziki - relacjonowała czytelniczka w swojej relacji, cytuje portal g.pl.

Bieszczady [ZDJĘCIA]

Gdzie na wakacje w ciszy i spokoju?

Oczywiście nie tylko Bieszczady nadają się na wypoczynek w ciszy i spokoju. W Polsce mamy wiele więcej miejsc tego typu, wystarczy tylko dobrze poszukać i unikać popularnych lokalizacji. Jeśli więc chcesz odpocząć wśród natury z dala od zgiełku, polecamy poniższe regiony:

Pojezierze Drawskie - mniej znane niż Mazury, ale równie piękne.

- mniej znane niż Mazury, ale równie piękne. Kotlina Kłodzka - okolice Lądka-Zdroju i Międzygórza.

- okolice Lądka-Zdroju i Międzygórza. Puszcza Augustowska i Suwalszczyzna - szika, naturalna część Polski, wciąż nieodkryta przez masową turystykę.

- szika, naturalna część Polski, wciąż nieodkryta przez masową turystykę. Roztocze (Lubelskie / Podkarpackie) - malownicze pagórki, czyste rzeki (np. Wieprz, Tanew), małe wsie.