TAJEMNICZA ŚMIERĆ

Podkarpackie. Wyniki autopsji młodego mężczyzny, który zmarł w kurniku. Eksperci nie mają wątpliwości

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek 27 lutego w Bukowcu (woj. podkarpackie). Gospodarz podczas porannego obchodu zajrzał do pomieszczenia przeznaczonego na kurnik i odkrył zwłoki młodego mężczyzny. 34-latek leżał nieprzytomny i było jasne, że doszło do tragedii. Przyczyny tajemniczej śmierci miała wyjaśnić autopsja, której wyniki ogłoszono w środę.