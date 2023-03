i Autor: Zderzenie motocykla z samochodem. 25-latek uderzył w tył auta Zderzenie motocykla z samochodem. 25-latek uderzył w tył auta

Zderzenie motocykla z samochodem. 25-latek uderzył w tył auta

Do zdarzenia doszło w Brzozowie. Jak informuje policja, w wyniku zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym, do szpitala trafił kierowca jednośladu. Jego obrażenia okazały się jednak niegroźne. Policjanci ukarali go mandatem.